Senna pode deixar time titular da Espanha contra França O volante brasileiro nacionalizado espanhol Marcos Senna não treinou entre os titulares, neste domingo, e poderá perder a vaga no meio-de-campo da equipe na partida diante da França, marcada para a próxima terça, em Hannover, pelas oitavas-de-final. Em seu lugar, o técnico Luis Aragonés escalou em seu lugar o jovem Cesc Fábregas. Ao final do treinamento, Fábregas falou de seu companheiro de Arsenal, o atacante francês Thierry Henry. "Ele é um atleta e um jogador completo, dos melhores que existem no mundo". E o volante espanhol não poupou elogios ao ex-companheiro Patrick Vieira. "Eu o respeito muito, já que se trata de um exemplo como jogador e como pessoa". Outra novidade do treinamento da Espanha foi a presença de Raúl González na equipe principal, que venceu a ´reserva´ por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo próprio Raúl e por Fernando Torres. Luis Garcia, que vinha jogando na equipe titular, atuou pelos suplentes.