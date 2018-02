Sensini é apresentado como técnico do Estudiantes

O ex-jogador Roberto Sensini foi apresentado como novo técnico do Estudiantes de La Plata, da Argentina, após a saída de Diego Simeone do cargo. Sensini chegou a ser companheiro de Simeone na seleção do país nas Copas do Mundo de 1994 e 1998. "Eu gostaria de trilhar o caminho de Simeone, chegando para ser campeão", declarou Sensini, que defendeu ao longo de sua carreira dentro das quatro linhas as italianas Udinese, Parma e Lazio e que, assim, fazia alusão ao título do Torneio Apertura argentino de 2006, conquistado pelo Estudiantes tendo Simeone como técnico. Simeone se desvinculou do clube de La Plata no início deste mês, após pedir aos dirigentes várias contratações de jogadores que atuam no exterior e que o Estudiantes não está em condições de contratar. Sensini, de 41 anos, assinou contrato por um ano e começará a trabalhar em 3 de janeiro com o elenco da equipe, que no primeiro semestre de 2008 disputará a Copa Libertadores da América e o Campeonato Argentino. "Há muita expectativa pela volta do Estudiantes à disputa da Copa Libertadores", disse em entrevista coletiva o novo treinador do clube de La Plata.