Sentença de Marin só será anunciada pela justiça americana em agosto

A Corte do Brooklyn adiou o anúncio da sentença do ex-presidente da CBF, José Maria Marin, para o dia 17 de agosto. Essa é a segunda vez que a data é modificada. Originalmente, o cartola conheceria seu destino no dia 4 de abril. Mas, a seu pedido, teve o processo adiado para o dia 30 de maio.

+ 'Tropa de choque' política ganha reforço na tarefa de blindar a CBF

+ Almir Leite - Eleição do presidente da CBF? Tite queria saber era da Croácia

Em dezembro, ele havia sido condenado por seis crimes por uma corte de Nova York e, desde então, aguarda sua sentença em uma prisão americana. O Ministério Público americano o acusou de ter recebido US$ 6,5 milhões em propinas, em troca de contratos para eventos como Copa América, Libertadores e Copa do Brasil.

No caso do ex-presidente da Conmebol, Juan Napout, a sentença ficou adiada para agosto. Até lá, ambos aguardam na prisão do Brooklyn.

O objetivo da defesa do brasileiro é o de conseguir que o julgamento que o condenou por corrupção seja anulado. Mas a promotoria americana indicou os motivos pelos quais rejeita os argumentos dos advogados de Marin.

O argumento do brasileiro era de que os promotores que apresentaram o caso não mostraram provas concretas de que Marin teria de fato recebido dinheiro em troca de oferecer contratos a empresas de televisão e marketing. Para os advogados de Marin, não existe prova de que um pagamento tenha sido retribuído com os contratos. Portanto, a relação criminosa não seria estabelecida.

Ainda assim, para os promotores, o que o julgamento mostrou é que as provas contra o brasileiro são “devastadoras”. Isso inclui testemunhas, roteiro de pagamentos e dados sobre compras de mais de US$ 20 mil em lojas de luxo em Paris e US$ 50 mil em Las Vegas.

Para completar, o Departamento de Justiça rejeita a tese de que o material e provas retiradas dos cofres de Kleber Leite no Rio de Janeiro não foram autenticados. Nos documentos encontrados no cofre estava uma anotação feita à mão indicando o pagamento de R$ 1 milhão para “MPM”. A sigla era usada para designar Marco Polo e Marin.

O adiamento da sentença ainda dificulta o trabalho da Fifa, que aguardava uma posição da Corte para definir qual seria a punição ao presidente afastado da CBF, Marco Polo Del Nero. Suspenso, ele aguarda uma decisão por parte da Fifa até o final deste mês.

Del Nero, durante o julgamento de Marin, foi amplamente citado em esquemas de recebimento de propina. Ele nega qualquer envolvimento e garante que é inocente. Mas aceitou passar o controle da CBF para Rogério Cabloco, em eleição nesta semana.