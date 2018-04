Sequência decisiva não assusta elenco do Vasco O Vasco recebe o Guarani, sábado, no Maracanã, com a primeira colocação em jogo. A diferença entre os clubes é de apenas três pontos (49 a 46), mas os campineiros, caso vençam, passariam à frente pelo número de vitórias. A sequência de jogos com adversários diretos pelas vagas de acesso à Série A, aliás, empolga os jogadores vascaínos.