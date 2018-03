Sequência deixa São Paulo otimista para quebrar tabu diante do Palmeiras

O São Paulo está confiante de que pode quebrar o tabu de ainda não ter derrotado o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quinta, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O elenco se reapresenta nesta terça para iniciar a preparação para o clássico.

+ Exame aponta lesão e Reinaldo deve perder clássico do São Paulo com o Palmeiras

O time de Dorival Junior vem de duas vitórias e, apesar das baixas no elenco, o time teve atuações melhores do que a maior parte dos jogos anteriores neste início de temporada.

Pressionado no cargo depois das derrotas para Santos e Ituano, o técnico Dorival Junior foi bancado pela diretoria e aproveita a sobrevida para fazer mudanças que vêm dando resultado no time.

As principais delas, até o momento, foram as saídas de Diego Souza e Nenê da equipe titular, e aposta em Brenner e Valdívia, que vêm desempenhando papel central no esquema ofensivo do time.

“O time trabalhou e se dedicou muito. Temos um grupo de homens que lutam para representar ao máximo a camisa do São Paulo”, avalia Petros. “(Na vitória sobre o Linense) acredito que o torcedor ficou satisfeito pela entrega, luta e profissionalismo da equipe. A torcida exige isso, e temos feito de tudo para representar em campo.”