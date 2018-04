Seqüência em casa motiva o Coritiba O Coritiba inicia nesta terça-feira, contra o Grêmio, às 20h30, no estádio Couto Pereira, uma série de três partidas em Curitiba que podem selar o seu futuro no Campeonato Brasileiro. Se vencê-las, o time paranaense mantém o sonho de conseguir uma vaga para a Copa Libertadores da América - depois, joga com o Paraná, no Pinheirão, e no dia 6 volta a atuar no Couto Pereira, contra o Cruzeiro. O problema é que o Coritiba conseguiu apenas 1 ponto nas três últimas rodadas, o que o deixou na 11ª colocação do Brasileiro, com 45 pontos. Por isso, o técnico Antônio Lopes vai mexer na equipe que perdeu na última rodada - 1 a 0 para o São Caetano. Assim, o zagueiro Flávio e o atacante Aristizábal, que tinham cumprido suspensão, voltam. E o meia Reginaldo Vital treinou nesta segunda-feira e mostrou estar recuperado de contusão, devendo retornar.