Seqüestro atrapalha venda de Robinho O seqüestro da mãe de Robinho interrompeu as negociações entre os agentes do jogador e o Real Madrid. Wagner Ribeiro, procurador de Robinho, e o empresário Juan Figer estavam em Madri em tratativas com Florentino Pérez, presidente do Real. Tiveram uma longa reunião na sexta-feira e ficaram perto de fechar negócio. O Real Madrid parece já haver concordado em desembolsar cerca de US$ 20 milhões por Robinho. Aceitou também receber o jogador apenas em junho de 2005. E saiu na frente de Benfica, Chelsea, PSV Eindhoven e Atlético de Madrid, clubes que têm propostas pelo atacante do Santos. Florentino Pérez quer Robinho para vaga de Figo, que deve sair do Real Madrid ao fim da temporada. Roberto Carlos e Ronaldo deram ao presidente do clube as melhores referências sobre o atacante santista. Wagner Ribeiro revelou neste domingo, inclusive, que Ronaldo e Roberto Carlos haviam ligado para prestar solidariedade ao atleta. E contou como foi o seu contato com Robinho. "Ele me ligou e pediu para que eu ficasse aqui na Espanha tratando da transferência. Ele estava arrasado, chorou muito. E me disse: ?Fica aí, cuida das negociações, não adianta nada você voltar para o Brasil?", contou o empresário em entrevista por telefone.