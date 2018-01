Ser campeão do País é o plano de Bonamigo Na última década, qualquer treinador que apareça com destaque no futebol brasileiro e seja gaúcho tem sido relacionado a Luiz Felipe Scolari. O técnico pentacampeão do mundo com o Brasil, que hoje treina a seleção portuguesa, virou padrinho de vários deles, como Adílson, Walmir Louruz, Celso Roth e Lula Pereira. Com Paulo Bonamigo é diferente. Sem nenhum contato com Felipão, este ex-volante do Grêmio na década de 80 está despertando atenção com a excelente campanha que faz no Coritiba. Depois de 32 partidas pelo Campeonato Brasileiro, a equipe está em terceiro lugar com 56 pontos, acumulando 16 vitórias, oito empates e sete derrotas. Leia mais no Jornal da Tarde