Será um bom teste, diz Parreira O amistoso contra a Alemanha, quarta-feira, às 15h45, em Berlim, será um bom teste para avaliar o nível de qualidade da Seleção Brasileira, disse nesta segunda-feira o técnico Carlos Alberto Parreira, ao desembarcar no aeroporto de Berlim, à agência de notícias alemã SID. ?Alemanha contra Brasil é um clássico mundial do futebol. É bom para nós passar por uma prova contra um adversário tão forte para saber em que nível estamos?, explicou. Já pensando na Copa das Confederações em 2005, Parreira frisou que a final do Mundial de 2002 faz parte do passado e não deve mais ser encarada como parâmetro para discutir quem é o favorito hoje em dia. ?A final do Mundial-2002 é um assunto acabado. Temos que pensar na Copa das Confederações do próximo ano e poderemos tirar através desse jogo amistoso importantes informações para o futuro?, revelou. O treinador reiterou que os excluídos pela CBF da partida contra a Bolívia - a entidade retaliou Dida, Cafu, Kaká, Lúcio e Zé Roberto por não conseguirem liberação de seus clubes para o ?Jogo da Paz? contra o Haiti - devem estar presentes na próxima convocação para o jogo contra a Venezuela, dia 9 de outubro. ?Esse assunto já está encerrado?, disse. ?Os jogadores serão convocados para os próximos jogos se tiver necessidade. Não somos uma equipe de pouco peso, somos o país pentacampeão mundial. Devemos manifestar nossa insatisfação com os clubes?, emendou. ?A punição não foi contra os jogadores, além do mais foram eles que sofreram no final das contas?, finalizou. Sem chance - Parreira confirmou que não convocará o artilheiro do Campeonato Alemão pelo Werder Bremen, o brasileiro Aílton, nas próximas listas. ?Aílton já tem uma idade avançada para nós?. Mas não descartou por completo chamar Dede, do Borussia Dortmund. ?A lista de candidatos é sempre ampla?.