Serc e Grêmio empatam sem gols A Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc) e o Grêmio empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira, na rodada de abertura da Copa do Brasil. A vaga para a segunda fase será decidida no dia 18, em Porto Alegre. Nos primeiros minutos da partida a Serc foi um time defensivo e nervoso. Mas isso durou pouco. Os jogadores logo perceberam que estavam diante de um adversário do mesmo nível técnico, apesar do renome. E passaram a ousar mais. Ao longo do primeiro tempo criaram três chances de gol, desperdiçadas por Buti, aos 23 e aos 32 minutos, e por Mosca, aos 46 minutos. O Grêmio só atacou com perigo uma vez, aos 35 minutos, quando Alvim tabelou com Élton e concluiu mal quando estava livre. No segundo tempo, com melhor preparo físico, o Grêmio atacou mais. Nas duas chances que criaram, os jogadores não tiveram habilidade para marcar o gol. Aos três minutos, Fábio Pinto chutou fraco, permitindo a defesa de Samir. Aos 30 minutos, Guilherme, pressionado por um zagueiro, concluiu para fora.