Serena: fã do inglês Wayne Rooney A tenista norte-americana Serena Williams, que defende o título do torneio de Wimbledon, disse nesta terça-feira que é uma "admiradora" do futebol inglês e, em particular, do novo herói nacional, o atacante do Everton, Wayne Rooney. Segundo definição de Serena, o atacante - um dos principais destaques da Euro-04 - é "um autêntico céu". Um dia depois da vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4-2 na Eurocopa de Portugal, quando Rooney fez dois gols, a tenista americana revelou sua paixão pelo futebol e sua queda pelo atacante. "Vênus e eu adorávamos jogar futebol. Simplesmente nos divertíamos muito. Gostamos do futebol inglês", disse a mais nova das irmãs Williams. "Agora sou uma grande fã (de Rooney), assim como de Michael Owen e de David Beckham, obviamente. Mas especialmente de Rooney, porque ele realmente salvou a seleção". Williams ainda foi mais longe e assegurou que, de agora em diante, torcerá para "qualquer equipe em que Wayne jogar".