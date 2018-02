Serena Williams arrasa Nicole Vaidisova e avança em Miami Depois de ganhar facilmente da russa Maria Sharapova, a norte-americana Serena Williams arrasou mais uma vez no Torneio de Miami, no Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a vítima foi a checa Nicole Vaidisova, oitava colocada do ranking mundial da WTA, que foi arrasada por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4 -, pelas quartas-de-final da competição. A adversária da irmã mais nova da família Williams, nas semifinais, será a israelense Shahar Peer. Cabeça-de-chave número 14 do torneio norte-americano, Peer não tomou conhecimento da italiana Tathiana Garbin e venceu por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/3. A outra semifinal da competição em Miami foi definida na terça. A belga Justine Henin, atual número 1 do mundo, enfrentará a russa Anna Chakvetadze, que é uma das revelações do tênis feminino em 2007.