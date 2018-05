Sergi Roberto é suspenso por 4 jogos no Barça por agressão ao brasileiro Marcelo

O lateral-direito Sergi Roberto foi punido nesta quarta-feira com uma suspensão de quatro jogos por causa da agressão ao brasileiro Marcelo, do Real Madrid, no clássico realizado no último domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

No confronto que terminou empatado por 2 a 2, o jogador do time catalão desferiu um soco no corpo do lateral brasileiro, que em seguida caiu no gramado e viu o árbitro do duelo expulsar o rival no finalzinho do primeiro tempo.

Ao justificar a punição aplicada, o Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) destacou, em nota, que Sergi Roberto "golpeou um adversário com o seu braço, com o uso de força excessiva" em um lance no qual a bola sequer estava em disputa entre os dois jogadores.

Com a sanção, o lateral não defenderá mais o Barça nesta reta final de temporada europeia, na qual a equipe enfrenta o Villarreal, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, e ainda terá pela frente o Levante e a Real Sociedad nas duas rodadas finais da competição. Campeão por antecipação, o time catalão tem como principal motivação se tornar o primeiro clube, desde 1933, a faturar o título nacional de forma invicta.

O jogo do Barcelona contra a Villarreal será no Camp Nou e começa às 15 horas (de Brasília) desta quarta, quando o Real Madrid também estará em campo para enfrentar o Sevilla, às 16h30, fora de casa, em outra partida deste Espanhol.