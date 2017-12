Serginho assume; Santos quer Muricy O Santos promete mudar radicalmente de cara nos dois últimos jogos do Brasileiro e Serginho, que assume o comando interinamente, vai conversar ao seu modo nesta tereça-feira pela manhã com os jogadores. Ele era o auxiliar-técnico e tem livre trânsito no grupo que acabou provocando a queda de Nelsinho Baptista. Está sempre brincando com todos, participa dos treinamentos em que ainda mostra seu talento de artilheiro e a partir de agora vai exigir que o time encerre sua participação no Brasileiro com dignidade. Por outro lado, os dirigentes continuam os contatos para a contratação de um novo treinador para a próxima temporada e o nome de Muricy Ramalho é o menos difícil da lista que tem também Vanderlei Luxemburgo, caso seja dispensado do Real Madrid, e de Emerson Leão, que tem ainda um longo contrato com o Palmeiras. Assumir o comando técnico de times em momentos difíceis não é novidade para Serginho e desta vez a preocupação é dupla: a equipe precisa se reabilitar da péssima campanha deste ano e os torcedores terão a primeira grande oportunidade de mostrar sua insatisfação contra tudo o que aconteceu. É que a Vila Belmiro foi interditada por três partidas, em que os jogos foram disputados em outros estádios sem a presença do público, e será reaberta domingo para a partida contra o Botafogo. Tudo isso será comentado nesta terça-feira por Serginho no primeiro encontro que terá com o grupo já na condição de treinador. "O time vai ter de terminar bem esse campeonato", comentou o técnico interino, que elogiou seus jogadores e não acredita que tenham boicotado Nelsinho Baptista. "Não concordo com isso, o que ocorreu é que as coisas não se encaixaram", disse ele, que nem gosta de lembrar o boicote que sofreu no Corinthians em 95, "por parte de quatro ou cinco jogadores". Além de livre trânsito com os jogadores, Serginho tem grande prestígio com os torcedores e é como esse respeito que pretende dirigir o time na partida na Vila Belmiro. "A torcida está descontente e espero que nos apoie nesse jogo em que voltamos à nossa casa; quero os jogadores com a auto estima lá em cima", disse ele. O que Serginho vai exigir ele acredita que os jogadores têm em grande medida: dignidade. "Conheço todos eles, tenho uma longa convivência e sei que eles têm dignidade de sobra". Ele vai exigir o máximo empenho dos atletas e ainda não definiu o time que entrará em campo. "Temos essa semana para trabalhar e vamos fazer o melhor possível". MURICY - Com o Brasileiro em andamento, o Santos mantém conversas reservadas com Muricy Ramalho e Emerson Leão, que levaram seus times à disputa, respectivamente, do título nacional e a uma vaga na Libertadores da América. Leão tem longo compromisso com o Palmeiras e o Santos perdeu no ano passado duas oportunidades para trazê-lo de volta: antes de ir e quando voltou do Japão. O mais provável é que desta vez dê certo com o atual treinador do Internacional, Muricy Ramalho. No final do ano passado, as negociações evoluíram bastante e Muricy só não se transferiu para a Vila Belmiro porque tinha compromisso com o time gaúcho e não queria quebrar sua palavra. Não houve problema no acerto financeiro nem em outras condições contratuais, mas o Santos não atendeu a um pedido seu: ele queria que os dirigentes santistas administrassem sua saída junto à diretoria do Inter. Ao perder Luxemburgo, Muricy era o primeiro nome da lista e, ao não dar certo a negociação, o clube contratou Oswaldo de Oliveira.