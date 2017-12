Serginho Chulapa de volta à Santista Serginho Chulapa mais uma vez está de volta à Portuguesa Santista. Depois de classificar o time para a série principal do futebol paulista em 1996 e de livrá-lo do rebaixamento dois anos depois, mais uma vez o polêmico treinador recebe a missão de tirar a equipe do sufoco de ocupar o último lugar na tabela do Paulista. Assim, o time já será dirigido por ele no jogo contra o Barbarense, que terá ainda outra novidade: também Zinho, ex-São Caetano, está de volta a Ulrico Mursa e estréia nesta quarta-feira. Serginho pediu o reforço do volante Axel e acredita na possibilidade da contratação nas próximas horas. O técnico estava vinculado ao Santos, onde era auxiliar-técnico, e o presidente Marcelo Teixeira concedeu licença ao funcionário. Gilberto Costa, que vinha dirigindo o time, passa a ser o auxiliar de Serginho. A diretoria fez algumas dispensas na comissão técnica, demitindo o ex-auxiliar técnico, Paulo Paraguai, e o preparador-físico, Eduardo Baptista, filho do técnico Nelsinho Baptista, do São Paulo. Walmir Ruiz é o novo preparador-físico e Márcio Ribeiro o novo fisioterapeuta.