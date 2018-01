Serginho coloca Milan na liderança Graças a um gol do lateral brasileiro Serginho, aos 45 minutos do segundo tempo, o Milan conseguiu assumir a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari, neste sábado. A primeira colocação só foi obtida graças a uma ?ajuda? da Juventus, que empatou por 0 a 0 com o Messina. Com isso, os dois times somam 54 pontos, mas o Milan lidera por ter marcado três gols a mais (43 a 40). Além destes dois jogos, a rodada teve ainda a partida Udinese 1 x 1 Inter de Milão.