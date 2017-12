Serginho dá nota 10 para o Santos Serginho Chulapa deu nota 10 para o comportamento dos jogadores na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo-RJ, que deu a classificação para a Copa Sul-Americana. Nem mesmo os cartões amarelos que suspenderam Giovanni, Wendel, Geílson e Paulo César do último jogo do time no ano, domingo, contra o Figueirense, em Santa Catarina, tiraram a alegria do técnico. "A vitória foi dos jogadores. O mérito é todo deles, que correram e mostraram grande disposição durante os 90 minutos", disse o treinador interino, que sonha com uma outra vitória no domingo para ser efetivado no cargo para dirigir o time no ano que vem. "Não vamos entrar em polêmica sobre se os jogadores forçaram ou não os cartões amarelos. Prefiro falar sobre o objetivo que foi atingido, com os três pontos que asseguraram a vaga para a Copa Sul-Americana. Bem ou mal, vencemos. E se tivéssemos aproveitado as oportunidades que criamos, o placar seria bem mais folgado", afirmou. Em razão dos desfalques de Giovanni, Paulo César, Wendel e Geílson, Serginho Chulapa pensa em armar o time com maioria de jogadores formados na base para enfrentar o Figueirense, domingo. "Para a partida de hoje, achei que deveria escalar os jogadores mais experientes porque sabia que poderia haver pressão, como realmente houve. Em Santa Catarina posso escalar mais garotos, mas isso vamos decidir durante a semana." Ricardinho, que cumpriu suspensão hoje, volta ao time contra o Figueirense. Serginho brincou sobre o ovo atirado pelo torcida e que o atingiu na perna. "Nunca tinha passado por isso", disse, rindo. Depois, sério, criticou o comportamento dos torcedores. "É hora de os verdadeiros santistas se unirem para ajudar o time a reagir. Não leva a nada ficar falando do que já passou. A derrota contra o Corinthians já era", concluiu. O meia Giovanni também criticou os torcedores que jogaram ovos nos jogadores. "O que eles fizeram foi lamentável. Isso a gente condena. Há momentos em que passamos por dificuldades na vida e o melhor é levantar a cabeça e pensar no próximo ano", disse o jogador. Sobre o seu futuro, Giovanni foi bem claro. "Vou ficar no Santos e quero ganhar um título." O jogo de hoje foi o último para o lateral-direito Paulo César, que será devolvido ao Paris Saint-Germain, da França. Outro que deve ir embora no final do ano é o meia Ricardinho, cujo contrato termina no dia 31 de dezembro. Os dirigentes já admitem que o meia pediu muito (R$ 5 milhões, por dois anos de contrato), não dando margem à uma contraproposta. Há pouco tempo, Ricardinho mandou uma fita de vídeo com os seus melhores momentos com a camisa do Santos para um empresário europeu, autorizando-o a lhe arrumar um clube de ponta na Espanha. Ricardinho tem passaporte comunitário.