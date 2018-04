Serginho desfalca Atlético-MG e pode ter de ser operado

No ano passado, Serginho rompeu os ligamentos do joelho e teve de ser operado. Em junho deste ano, ele voltou a jogar e logo reconquistou a condição de titular e a confiança do treinador. Na última quarta-feira, ele voltou a se machucar no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Mineirão. Desta vez, porém, ao menos não houve rompimento dos ligamentos.

A previsão do departamento médico do Atlético é de que Serginho fique ao menos um mês e meio sem jogar. Ele permanecerá fazendo fisioterapia, numa tentativa mais tradicional de recuperar o joelho afetado. Se o tratamento não surtir o efeito desejado, o volante terá de operado novamente e vira desfalque certo até o fim do Campeonato Brasileiro.