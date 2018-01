Serginho desfalca o Milan por 1 mês O lateral-esquerdo Serginho vai desfalcar o Milan por aproximadamente um mês, informou nesta segunda-feira o clube italiano. O jogador brasileiro torceu o tornozelo aos 15 minutos do primeiro tempo na vitória sobre o Piacenza, por 2 a 1, após se chocar com o bielo-russo Sergei Gurenko. Embora a suspeita de fratura tenha sido descartada pelos médicos milaneses após radiografia feita pelo atleta, os ligamentos foram comprometidos. Na liderança do Campeonato Italiano, o Milan conquistou no domingo o título de ?campeão de inverno?, graças ao gol de Rivaldo.