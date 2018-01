Serginho desfalca São Caetano no Paraná O São Caetano reinicia sua caminhada rumo à Taça Libertadores da América. Depois de perder para o São Paulo por 1 a 0 e ter quebrada uma série invicta de seis jogos, o time do ABC volta a campo neste sábado, às 16 horas , para enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro do time paulista com o técnico Mário Sérgio, que comandou o São Caetano até as primeiras rodadas da competição. ?Ele (Mário Sérgio) conhece bem nosso estilo de jogo e isso pode ser uma vantagem para eles. Apesar disso, estamos confiantes em um bom resultado mesmo jogando em Curitiba?, afirmou o zagueiro Dininho. Para este jogo, a única ausência será o zagueiro Serginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para seu lugar o técnico Tite confirmou a entrada de Thiago. Com três zagueiros em campo, o treinador espera conter as principais jogadas de ataque e voltar a vencer no Brasileiro. Com 62 pontos, o São Caetano ocupa a sexta posição na classificação. Em 39 jogos, conquistou 15 vitórias, 14 empates e dez derrotas. O time tem ainda a melhor defesa de todo o campeonato, tendo sofrido 31 gols. ?Tem horas que não adianta só defender bem, é precisar marcar gols para vencer", diz o técnico Tite.