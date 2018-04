Serginho é a novidade do Criciúma contra Internacional O volante Serginho, que chegou no início da semana contratado junto ao Atlético Mineiro, foi confirmado no time do Criciúma, que nesta quinta-feira, às 19h30, enfrenta o Internacional, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será o substituto de Élton, que pertence ao time gaúcho e está impedido de atuar devido a uma cláusula contratual.