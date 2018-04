Serginho está perto de voltar aos treinos no Atlético-MG As lesões têm atrapalhado o técnico Celso Roth no Atlético Mineiro, mas algumas boas notícias podem surgir nas próximas semanas. Segundo o médico do clube, Rodrigo Lasmar, o zagueiro Welton Felipe e o volante Serginho podem retornar em breve.