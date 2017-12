Serginho fica sem voz e jogadores assumem o Santos

O auxiliar Serginho Chulapa ficou sem voz. Mesmo recebendo as orientações por celular do técnico Vanderlei Luxemburgo, gritou muito com seus atletas. E saiu satisfeito, ciente do dever cumprido. Assim como o lateral Alessandro, melhor em campo. "Foi uma vitória importante, a gente precisava vencer fora de casa", disse. Já Rodrigo Souto explicou a divisão de responsabilidade. "O Luxemburgo é um técnico competente e, na ausência dele, a gente se cobrou dentro de campo. Todos têm que ter responsabilidades", avisou. A rouquidão de Serginho Chulapa não atrapalhou o desempenho do Santos. "Ele procurou passar orientações, através do Chulapa, e graças a Deus certo", explicou Fábio Costa. Naturalmente, os jogadores do Juventude lamentaram a derrota me casa. "Nós bobeamos logo no primeiro minuto, aí tivemos de arriscar, mudar o estilo de jogo e acabamos sofrendo o segundo gol", lamentou o volante Marcão.