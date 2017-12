Serginho iria jogar no futebol francês "Serginho estava em vias de ser negociado com um time de futebol da França", declarou Helaine Cristina de Castro Cunha, viúva do zagueiro Serginho, morto no mês passado, após parada cardiorrespiratória. A informação reforça o que amigos e médicos ligados ao atleta vêm comentando nas últimas semanas. O zagueiro, embora tivesse sido avisado de problemas no coração por profissionais do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), no primeiro semestre, preferiu seguir atuando profissionalmente, pois ainda buscava a independência finaneira. Sua intenção era de ficar um ou dois anos na França para, em seguida, com condição econômica bem melhor, pendurar as chuteiras, sem preocupação. Achava que nada iria lhe acontecer. Apesar de ter participado das últimas campanhas de sucesso do São Caetano, o atleta não chegou a ganhar tanto dinheiro. E sempre ajudou a família, de origem bastante humilde. Caso se aposentasse após os exames realizados no Incor, perderia bastante no aspecto financeiro. A declaração de Helaine, à qual a Agência Estado teve acesso, foi dada em depoimento no 34.º DP de São Paulo, na semana passada. O delegado que comanda o caso, Guaracy Moreira Filho, não quis, porém, confirmar a informação nem fazer comentários. Helaine não soube dizer o nome do clube que praticamente tinha acertado a contratação do jogador do São Caetano. A transferência ocorreria no fim deste ano. Ela afirmou, também, estranhar dados fornecidos pelo Incor de que os problemas de Serginho eram tão sérios. Sabia de uma deficiência cardíaca do marido, mas garante que nunca recebeu a informação de que se tratava de algo importante. Indício - Embora o depoimento de Helaine reforce a idéia de que Serginho, morto aos 30 anos, optou por continuar no futebol, apesar dos riscos, não vai aliviar a situação de Nairo Ferreira de Souza, presidente do São Caetano, e do médico Paulo Forte. Guaracy anunciou, na sexta-feira, que os dois serão indiciados por homicídio. "Só resta saber se por homicídio culposo ou doloso." O delegado assegurou ter certeza, por meio das investigações, de que o clube sabia claramente dos problemas de Serginho e não poderia permitir que ele prosseguisse jogando, independentemente da opinião do zagueiro.