Serginho já faz campanha para Muricy A alegria está de volta no Santos e o responsável é Serginho Chulapa, o auxiliar que assumiu o time, em substituição ao demissionário Nelsinho Baptista, hoje cedo. Seu primeiro ato foi reintegrar Bóvio, Flávio, Diego e Léo Lima, que o ex-técnico havia mandado embora antes do clássico com o Corinthians. Sempre alegre e conversando bastante com os jogadores, às vezes em grupo e em outras isoladamente, o interino mudou por completo o ambiente e faz campanha para que o clube contrate Muricy Ramalho para comandar no time na temporada de 2006. "Espero que Muricy venha porque ele é meu amigo, desde quando jogamos juntos no São Paulo", disse Chulapa na coletiva de imprensa. Sobre as especulações de que Emerson Leão, atualmente no Palmeiras (além de Vanderlei Luxemburgo, que estaria correndo risco de ser demitido pelo Real Madrid), estaria entre os principais pretendidos pela diretoria para ser o novo técnico, Serginho demonstrou que torce contra. "Se ele (Leão) for contratado, não há nenhuma chance de eu continuar trabalhando aqui. Arrumo minhas malas antes dele chegar", afirmou o ex-artilheiro e eterno ídolo da torcida santista. "Hoje em dia, não tenho mais problema com Leão. Há mais ou menos um ano a gente se encontrou no estúdio de uma emissora de televisão. Conversamos e trocamos elogios. Não tenho mágoa dele, mas não há chance de trabalharmos juntos. Leão é um grande técnico e espero que ele tenha um grande sucesso, mas lá no Palmeiras." O sucesso de Serginho no seu primeiro dia de trabalho como técnico foi tão grande que ele até sonha com a possibilidade de ser mantido no cargo. "Serei o técnico nesses próximos 10, 15 dias, espero fazer um bom trabalho e estou pronto para continuar. Assimilei muito desse período em que trabalhei com Luxemburgo, Gallo e Nelsinho e pretendo voltar a ser treinador num curto prazo." Serginho chamou o ex-zagueiro Narciso, que faz parte do Santos B, para ser o seu auxiliar no curto período em que dirigirá o time, já que a diretoria deve anunciar o novo técnico logo após o encerramento do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de dezembro. O seu preparador físico é Marco Antônio Alejandro Gonzalez, emprestado das equipes de base. A respeito da reintegração dos quatro jogadores dispensados por Nelsinho Baptista, Serginho deixou claro que procurou corrigir um erro. "A classe é desunida, mas nos clubes os jogadores são fechados em grupo. O afastamento foi um erro. Não sei de quem partiu a decisão e até prefiro não falar mais sobre esse assunto", disse, acrescentando que pediu à diretoria para que Bóvio, Flávio, Léo Lima e Diego voltassem a treinar com os companheiros. "Queria que esse fosse o meu primeiro ato." Também repetiu que está trabalhando para melhorar a autoestima dos jogadores para que o Santos encerre com dignidade a sua participação no Campeonato Brasileiro. Também antecipou que vai escalar os jogadores mais experientes no domingo e que Mauro continuará sendo o titular do gol. Hoje, os jogadores tiveram uma sessão de física cedo e disputaram um rachão à tarde. Ávalos, Zé Elias e Gavião, em recuperação de contusões, Ricardinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Matheus (expulso contra o Brasiliense) estão fora do jogo contra o Botafogo-RJ, que reabrirá a Vila Belmiro, domingo à tarde.