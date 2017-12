Serginho: juristas criticam STJD Será um equívoco se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva punir o São Caetano com a perda de pontos, por enquadrá-lo no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em razão da morte do zagueiro Serginho. Essa é a posição de advogados especialistas em justiça desportiva consultados pela Agência Estado a respeito da nova polêmica jurídica no Campeonato Brasileiro. "A condição médica ou clínica não tem ligação com condição desportiva", aponta o advogado Heraldo Panhoca. "Perante a CBF, no que diz respeito ao registro documental, o jogador tinha condições de atuar." A distorção na interpretação do regulamento do campeonato também foi detectada pelo advogado Marcelo Sacchi. "O caso Serginho envolve questões de responsabilidade civil e criminal, e não de mérito desportivo", afirmou. "Aparentemente, o que o STJD está tentando julgar é a responsabilidade dos médicos e dos dirigentes, o que entra num outro mérito e não se enquadra na esfera desportiva." O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza e o médico Paulo Forte ainda não quiseram comentar o problema, mas o advogado do time do ABC, João Zanforlin, não poupou críticas ao STJD. "É um absurdo querer tirar os pontos do clube por uma fatalidade", disse. "Nunca vi isso na esfera desportiva, tanto que considero uma atitude inconcebível." Zanforlin ainda não preparou a defesa do São Caetano, que só será elaborada quando receber a notificação - o que deve ocorrer na próxima segunda-feira. De acordo com a documentação reunida pelo auditor Luiz Geraldo Lanfredi, o presidente do STJD, Luiz Zveiter decidiu levar à frente o processo que acusa o clube de negligência ao escalar Serginho, apesar de seu problema cardíaco. O São Caetano deve ser incluso no artigo 214, por escalar atleta sem condições. Porém, esse seria o primeiro equívoco na acusação. "Pelo que se conhece da documentação, o jogador estava regularmente inscrito, dentro dos prazos exigidos pela CBF", comentou Sacchi.