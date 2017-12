Serginho marca na vitória do Milan O lateral-esquerdo Serginho fez, de pênalti, o gol da vitória do Milan sobre o Piacenza, por 1 a 0, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do resultado, a equipe do brasileiro está longe da disputa do título da temporada - ocupa o 6º lugar, com 44 pontos. Os líderes são Roma e Inter, que têm 56 pontos e se enfrentam neste domingo, em Milão. Outro destaque nos jogos deste domingo no Campeonato Italiano foi a volta do volante espanhol Guardiola ao futebol. Depois de ficar quatro meses suspenso por uso de doping, ele ajudou o Brescia a derrotar o Perugia por 3 a 0. Mais cinco partidas foram disputadas hoje: Bologna 4 x 3 Lecce, Chievo 2 x 1 Verona, Lazio 2 x 0 Udinese, Torino 1 x 0 Fiorentina e Venezia 0 x 1 Atalanta.