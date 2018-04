Serginho nega momento ruim o Vasco, mas cobra vitória após três 0 a 0

O Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e a necessidade de um bom resultado deixa o time pressionado para o duelo com o Internacional, no sábado, pela terceira rodada da competição. "Respeitamos o Inter, mas vamos tentar conquistar nossa primeira vitória na competição", avisou o volante Serginho nesta quinta-feira após o treino.

"Dentro do Campeonato Brasileiro, dois empates é um resultado normal. Esse um ponto que trouxemos de Florianópolis pode fazer a diferença lá na frente", disse sobre a segunda rodada. "O que a gente não esperava era um empate dentro de casa contra o Goiás. Temos sempre que somar três pontos jogando aqui."

Porém a fase não é de escassez apenas no Brasileiro. Desde o fim do Campeonato Carioca, vencido com ótima campanha, o time não emplaca. Na quarta em São Januário, o Vasco obteve apenas um empate por 0 a 0 contra o modesto Cuiabá pela Copa do Brasil, no jogo de ida, na semana anterior, o resultado foi de 1 a 1. O gol fora de casa lhe rendeu a classificação para a próxima fase.

"A pressão pelos gols é natural. Estamos há três jogos sem fazer gols, enquanto no Carioca só não marcamos em um jogo. A bola vai voltar a entrar. Não vejo um momento ruim. Estamos há dez jogos sem perder. Se fala muito sobre os jogos que não vencemos, mas não falam os jogos que não perdemos". reclamou.