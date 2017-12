Serginho pede e é liberado da seleção O lateral-esquerdo Serginho, do Milan, foi dipensado pela comissão técnica da seleção, que atendeu a um pedido do próprio jogador. O atleta alegou que tinha de cuidar de um problema de saúde em sua família, ao explicar a sua reinvindicação. O técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, anuncia o substituto para Serginho nas próximas horas. É mais um empecilho para o treinador, que só terá Rivaldo no dia 26 e pode não contar com Antônio Carlos, contundido.