Serginho reintegra jogadores afastados A primeira medida de Serginho Chulapa como técnico interino do Santos foi reintegrar os 4 jogadores afastados por Nelsinho Baptista, que deixou o clube no último fim de semana. Assim, o lateral-direito Flávio, o volante Bóvio, o meia Léo Lima e o atacante Diego voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco na manhã desta terça-feira. Anunciada no dia 3 de novembro, a dispensa desses 4 jogadores, que estavam treinando separadamente desde então, aumentou ainda mais o desgaste de Nelsinho no Santos - até o meia Giovanni criticou abertamente a medida. Depois, com a seqüência de derrotas, o treinador acabou deixando o cargo. Mas, com Serginho Chulapa, enquanto a diretoria não contrata um novo treinador, o Santos começa a viver novos tempos. E os 4 jogadores reintegrados podem até jogar no próximo domingo, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. Além disso, Serginho Chulapa trouxe de volta ao elenco profissional o zagueiro Halisson, que tinha sido mandado para os juniores por Nelsinho Baptista. "Acredito que é o momento de dar moral a esses jogadores", explicou o técnico interino do Santos.