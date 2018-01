Serginho renova com Milan até 2007 O Milan renovou nesta quinta-feira o contrato do brasileiro Serginho, que terminaria no final da temporada. O novo compromisso do jogador de 33 anos com o clube italiano vai até junho de 2007. Revelado pelo Cruzeiro, Serginho defendeu também o São Paulo antes de chegar ao Milan, em 1999. Lateral-esquerdo de origem, virou meio-campista no futebol italiano. Ele, inclusive, marcou um dos gols da vitória do time de Milão sobre a Udinese, por 3 a 2, na quarta-feira, pela Copa da Itália.