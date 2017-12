Serginho renova contrato com o Milan O lateral-esquerdo Serginho antecipou a renovação do seu contrato com o Milan, da Itália, e extendeu seu compromisso com o clube italiano por mais 2 anos - até 30 de junho de 2005. O jogador brasileiro, ex-São Paulo, foi convocado ontem pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender o Brasil no jogo contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Além de Serginho, o Milan renovou os contratos do goleiro Sebastiano Rossi, até 30 de junho de 2002, e do zagueiro Daniele Daino, até 30 de junho de 2003.