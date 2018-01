Sérgio Alves quer estrear domingo O recém-contratado atacante Sérgio Alves já iniciou os treinamentos na Ponte Preta nesta terça-feira. Ele luta contra o tempo, para poder estrear com a equipe domingo, diante do Ituano, em Itu. Apesar do esforço de Sérgio Alves, ele não deve ser o titular ao lado de Fabrício Carvalho no comando do ataque pontepretano. Hernâni, que treinou entre os titulares durante toda a pré-temporada, deve começar jogando. A expectativa do jogador, é de, pelo menos, ficar no banco de reservas. O zagueiro Rodrigo, que estava com uma lesão na virilha direita, já se recuperou e está confirmado para a estréia.