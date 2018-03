Sérgio Alves volta ao time da Ponte Para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá um importante reforço no jogo contra Grêmio, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O atacante Sérgio Alves se recuperou de uma lesão muscular e tem presença confirmada. "Espero conseguir voltar a fazer os gols e ajudar a Ponte Preta a somar pontos neste Campeonato Brasileiro. Sei da força do Grêmio, mas não podemos ficar com medo. Temos que atacá-los desde o início para sair com a vitória", disse Sérgio Alves, artilheiro do clube de Campinas na competição, com quatro gols, e também na temporada de 2003, com sete. Além de Sérgio Alves, o lateral-direito Dênis volta ao time no lugar de Mantena, suspenso pelo segunda expulsão consecutiva na competição.