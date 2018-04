Sérgio assina com o Santos até o final do ano

O Santos confirmou a contratação do experiente goleiro Sérgio, de 39 anos, até o final de dezembro deste ano. O jogador será apresentado nesta quarta-feira, às 15h30, no CT Rei Pelé.

Sérgio já estava treinando com o clube e chega para ajudar a substituir Fábio Costa, que está afastado com uma lesão no pé. "Já estou no Santos há 25 dias e fui muito bem recebido pelos companheiros desde quando cheguei. Já me sinto parte da equipe e só tenho a agradecer pelo apoio de todos", afirmou o goleiro.

O mais provável é que Sérgio fique no banco de reservas na partida de domingo contra o Botafogo, na Vila Belmiro, enquanto o titular será Felipe.

A contratação do goleiro é um pedido de Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com ele no Palmeiras. "Com a lesão do Fábio Costa, precisávamos trazer um atleta como o Sérgio para que ele passe experiência ao Felipe, que é um goleiro de muita qualidade e que acredito que chegará à Seleção Brasileira, mas que ainda é muito jovem"", explicou o treinador.