Sérgio cobra definição do Palmeiras Sérgio se cansou de bancar o bonzinho que, sem questionar, aceita tudo o que lhe impõem no Palmeiras. Após mais uma bela atuação em substituição ao titular Marcos, quarta-feira, contra o Tacuary, o experiente goleiro, de 34 anos, resolveu botar a boca no mundo. "Acho que é a primeira vez que uso a imprensa para reclamar. Essa não era a minha intenção. Mas o que eu quero é uma definição com relação à minha situação. E rápido". Sérgio não quis revelar o motivo de tanto descontentamento. Mas deu a entender que o problema é dinheiro - disse que ia cobrar da diretoria algo que lhe havia sido prometido. Questionado se seria um reajuste salarial, calou-se. "Quero que me ouçam. Quero uma reunião para segunda ou no máximo terça-feira". O goleiro negou que tenha recebido proposta de outro clube, seja do Brasil ou do Exterior. Afirmou também que não se importa em ficar na reserva de Marcos. "Não preciso procurar emprego. Já tenho um. Meu contrato vai até dezembro". Questionado se Sérgio será o titular domingo, contra o União São João, em Araras, o técnico Estevam Soares se esquivou e preferiu deixar a situação em aberto. Mas disse compreender o desabafo de Sérgio, feito logo após o jogo contra o Tacuary. "Ele estava muito emocionado. Fez uma grande partida e foi decisivo para a nossa vitória". Estevam afirmou desconhecer o teor da reunião que Sérgio terá com a diretoria. Mas fez questão de ressaltar as qualidades do goleiro, comparando-o a uma ´formiga operária´. "O Sérgio é muito importante para o grupo, e não só porque discute a questão do ´bicho´ (bonificação salarial). Aliás, ele já nem faz mais isso. O Sérgio é importante porque é um líder, porque está em todos os cantos, como uma formiguinha, ajudando ao time e ao treinador", disse Estevam. "Por tudo isso, posso garantir que o Sérgio não sai do Palmeiras. Ele é inegociável". Marcos, teoricamente o titular, também cobre o colega de elogios. "Tem que haver um reconhecimento com relação ao que o Sérgio tem feito. É uma barra ficar parado e entrar numa fogueira como foi essa, contra o Tacuary, em que ele foi o destaque com defesas muito difíceis". Marcos, que conhece Sérgio há mais de dez anos, seguiu em defesa do companheiro. "A comissão técnica já o reconhece. Vamos ver agora a diretoria. Ele vai ter uma reunião com os dirigentes e eu torço para que dê tudo certo. Ele é meu amigo, quero o melhor para ele".