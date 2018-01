Sérgio ganha placa e discute prêmiação Após a partida entre Palmeiras e Santa Cruz, Sérgio recebeu uma placa por haver completado 201 jogos pelo clube. O goleiro reserva de 33 anos, 14 de Palmeiras, agradeceu. O time o aplaudiu. Mas o jogador tem uma missão muito mais dura no elenco do que ficar assistindo do banco, Marcos ser o titular absoluto da equipe. Sérgio foi escolhido como o representante do time na discussão da premiação pelo sonhado retorno à primeira divisão. E foi ele quem acertou com Mustafá Contursi todos os prêmios: da primeira fase até a desejada volta à primeira divisão. Se tudo der certo, os titulares embolsarão R$ 45 mil em prêmio. Leia mais no Jornal da Tarde