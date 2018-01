Sérgio garante vitória do Palmeiras O Palmeiras contou com Sérgio, eficiência no ataque e sorte para vencer, neste sábado à noite, o América-MG por 3 a 0 no Estádio Independência. Com o resultado, o time comandado por Jair Picerni chega ao quinto lugar na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o América-MG foi melhor, mas Sérgio garantia o empate com pelo menos duas boas defesas, a primeira aos 4 minutos em chute de Rodrigo defendido com os pés e outra aos 27, em chute do mesmo lateral à queima roupa. Então a surpresa. Em cobrança de falta, Alceu chutou forte aos 46 minutos, a bola rebateu na zaga e enganou Fabiano. No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim, o América-MG predominou. Valeu a eficiência do Palmeiras, que com metade do número de chutes a gol do adversário, aproveitou suas oportunidades. Aos 30 minutos, o zagueiro Daniel surpreendeu Fabiano com uma bola de longa distância, aumentando o placar. Do outro lado, Sérgio garantiu o resultado com defesas milagrosas, como aos 13, em um chute de Fred, 33 no de Toinzé e aos 37 na finalização de Rodrigo. Anselmo ainda reservou nova surpresa ao time mineiro aos 40. Magrão chutou, Fabiano defendeu, mas a bola sobrou para o atacante, que vinha pela esquerda e quase sem ângulo marcou. Ficha Técnica: América-MG: Fabiano; Osmar (Edson), Jean Elias (Alessandro), Adriano e Tércio (Marciano); Ânderson, Ricardo, Fahel e Toinzé; Fred e Rodrigo. Técnico: José Ângelo. Palmeiras: Sérgio; Correa, Daniel, Alceu e Lúcio (Francis); Fábio Gomes (Marquinhos), Magrão, Adãozinho e Diego Souza; Thiago Gentil (Anselmo) e Muñoz. Técnico: Jair Picerni. Gols: Alceu aos 46 minutos do primeiro tempo. Daniel aos 30 e Anselmo aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF). Cartão Amarelo: Rodrigo. Renda: R$ 25.707,00. Público: 3.039 pagantes. Local: Estádio Independência.