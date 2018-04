Sérgio Guedes começa a esboçar Ponte para estreia

A principal dúvida está na defesa, onde Jean ainda recupera-se de uma entorse no joelho esquerdo. Caso ele não tenha condições de jogo, Léo Oliveira, também recém-contratado, deve começar jogando.

Independente de quem entrará em campo, no entanto, Guedes espera ver um time arrojado em campo. Para o treinador, mais importante do que "dar a sua cara" ao time, é dar a "cara de Ponte Preta". E completou: "Temos que ter um time com disposição e também solidário. Temos que ter jogadores dispostos a ajudar, dentro e fora de campo".

Nesta terça-feira o elenco trabalhou em dois períodos. Pela manhã, Sérgio Guedes observou alguns jogadores em fase de testes e atletas juniores em jogo-treino contra o Campinas. A Ponte Preta venceu por 3 a 1 - com gols Renan, Robson e Marquinhos. Os dois últimos disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.