Sérgio Guedes não espera resultado 'tão amargo'

A decisão do Paulista poderia ter um desfecho melhor para o time da Ponte Preta. A goleada por 5 a 0, sofrida neste domingo, diante do Palmeiras abalou o grupo. A equipe sabia da dificuldade de vencer na casa do adversário depois de perder em casa, mas não esperava um resultado tão elástico. Veja também: Palmeiras goleia a Ponte e acaba com jejum no Paulistão "É um resultado amargo, difícil de assimilar, mas teríamos um final feliz de qualquer maneira", conformou-se o técnico Sérgio Guedes. O comandante se mostrou contente ao menos por ter recolocado o clube em uma final de campeonato depois de 27 anos. "Isso que a gente esperava fazer quando montamos essa equipe no início da temporada." O resultado da final foi o pior do time em todo o Paulistão. Até então, a zaga ponte-pretana não havai sofrido mais do que três gols em único jogo, o que aconteceu na derrota diante do Brangantino, por 3 a 1, ainda na fase de classificação. "É o momento de sentir orgulho pela campanha da Ponte, mas também é preciso analisar friamente os erros que impediram o time de subir o degrau que faltou para a gente ser campeão", disse. "Faltou também um pouco mais de experiência para que o time, pelo menos, vendesse mais caro esse título", prosseguiu o treinador. A campanha da Ponte também foi elogiada pelo presidente Sergio Carnielli. "O time não esteve bem e não foi possível vencer hoje [domingo]. Eu acho que a Ponte tinha condições de jogar bem e chegar lá. O time não apresentou o mesmo futebol do que jogou nos outros jogos do campeonato. Se tivesse feito isto, acho que o resultado poderia ter sido outro." OUSADIA O técnico mostrou ousadia ao colocar o zagueiro César e o meia Elias no jogo, cuja presença havia descartado na sexta-feira por causa de lesões. Mas os dois não corresponderam à expectativa do treinador. Elias praticamente caminhou em campo, enquanto César ficou para trás em quase todas as disputas com o ataque palmeirense. "Era difícil, tivemos que arriscar", afirmou o treinador. Cesar reclamou que o time não conseguiu se concentrar. "Não fomos capazes de superar o adversário em nenhum dos dois jogos. Não conseguimos executar nada do que foi treinado. Só temos que pedir desculpas ao torcedor." "Autor" do primeiro gol do Palmeiras, o volante Ricardo Conceição lamentou o gol contra. "Não vi a bola, ela bateu no meu rosto e nem vi", disse. "A Ponte até tentou lutar, mas o primeiro gol desanimou a gente." A equipe de Campinas concentra as atenções agora à disputa da Série B do Brasileiro. Rebaixada em 2006, a Ponte tenta ficar entre os quatro primeiros colocados no campeonato para voltar à elite do futebol brasileiro. A estréia na competição será no sábado, contra o São Caetano, em local ainda por ser definido."Vamos levar uns dois dias para assimilar essa derrota e vamos tentar construir mais uma boa campanha", disse Sérgio.