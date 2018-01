Sérgio já pensa em sair do Palmeiras Sérgio será o goleiro do Palmeiras, sábado, contra o Marília. Mas hoje, surpreendeu ao afirmar que em 2004 poderá trocar de clube. "Em dezembro, vou definir meu futuro, que está na dependência do que o Marcos decidir. Adoro este clube, mas sei do meu potencial e também que tenho condições de jogar." O goleiro, que renovou contrato até o final de 2005, afirmou que se sente na obrigação de recolocar o Palmeiras na Primeira Divisão. "Fiz parte da campanha do rebaixamento e quero ajudar o time a subir. Agora, só penso no Campeonato Brasileiro."