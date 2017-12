Sérgio: "Jogamos com inteligência" O Palmeiras mostrou hoje que não é mais um time inocente. Bateu o Inter por 3 a 2 no Palestra, com muita raça, uma dose de malandragem - tudo coordenado por Juninho Paulista, o melhor em campo. Prova disso foi o gol da vitória: Marcinho, que estava fora de campo sendo atendido pelo médico palmeirense, entrou (com autorização do árbitro Alício Pena Jr.), roubou a bola de Wilson e passou para Juninho marcar. Os gaúchos ficaram furiosos. "O juiz mandou ele (Marcinho) entrar justo quando o Wilson estava dominando a bola. Isso não existe", protestou o goleiro Clemer. Os palmeirenses, claro, nem ligaram. Não tinham nada a ver com isso. "O juiz autorizou o Marcinho a entrar e quem tocou a bola lá naquele canto foi o time deles. A culpa é deles", respondeu Juninho. Além da malandragem de Marcinho na hora do gol, o time palmeirense mostrou maturidade para saber suportar a pressão do Inter. "Jogamos de forma muito inteligente. Soubemos segurar a bola, soubemos nos defender. O time está de parabéns", declarou o goleiro Sérgio, que tem planos ambiciosos depois de ver São Marcos na sua reserva: "Temos de pensar no título e seguir ambiciosos. Estamos há oito jogos sem perder. O objetivo é chegar lá na ponta." Festejado pela torcida, o técnico Leão está a um jogo de igualar a marca de Estevam, que ficou seus nove primeiros jogos invicto no comando do Palmeiras, ano passado.