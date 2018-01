Sérgio Lobo é a arma do Rio Branco O Rio Branco vai ter uma nova arma para tentar derrotar a Internacional de Limeira e continuar na briga pela classificação às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-1. Como Anaílson está suspenso, o técnico Zé Teodoro aposta na habilidade de Sérgio Lobo para furar o bloqueio defensivo do adversário e conseguir mais três preciosos pontos na tabela. O jogador, inclusive, tem sido um dos últimos a deixar o treinamento, uma vez que está se dedicando às jogadas de finalização. A intenção é de não desperdiçar nenhuma chance no jogo de domingo, em Americana. "Estou pronto", disse Sérgio Lobo. "Estamos na quarta colocação e tenho certeza de que conseguiremos chegar à semifinal", completa. O atacante também não teme o fato da cobrança da torcida, já que terá a missão de substituir Anaílson em uma partida decisiva para as pretensões do time. "Decidir em casa é melhor, porque foi aqui que conseguimos a maioria dos nossos pontos. Pode ter certeza que com esses dois jogos vamos chegar a 28 pontos", ressalta, confiante. Para não deixar que a ansiedade tome conta do grupo, o treinador usa a tática da conversa para acalmar cada um dos jogadores, principalmente os mais jovens, que geralmente sofrem mais com a pressão de uma partida decisiva. "O clima é bom, o espírito é vencedor e o grupo está animado. Respeitamos o adversário, mas estamos confiantes e o time está ciente de tudo o que precisamos", destaca Zé Teodoro. O Rio Branco soma 23 pontos e está na quarta posição na classificação geral do campeonato. Além da Inter, que luta desesperadamente para fugir do rebaixamento, o time terá pela frente a líder Ponte Preta, também no estádio Décio Vitta, em Americana.