Sérgio Manoel estréia no Coritiba O Coritiba aposta na experiência de Sérgio Manoel para se recuperar dos últimos resultados negativos tanto na Copa Sul-Minas, em que perdeu para o Atlético Paranaense, quanto na Copa do Brasil, em que foi eliminado pela Ponte Preta. O veterano meia fará sua estréia no jogo deste sábado, às 16 horas, contra o Criciúma, no estádio Couto Pereira. "Quero ajudar o time a se recuperar dos últimos resultados", disse Sérgio Manoel. Ele terá ao seu lado o também experiente Evair. "Com o Sérgio em campo podemos reter mais a bola e trocar passes no meio", afirmou Evair. "Isso vai fazer com que o ataque receba a bola com mais facilidade." Para compensar os dois veteranos, o técnico Joel Santana resolveu escalar o jovem ala Tesser, que irá substituir Reginaldo Araújo, contundido. "Estamos apostando nesse grupo e espero os resultados, porque tudo depende de resultados", revelou o treinador do Coritiba. "Estou confiante." Para a entrada de Sérgio Manoel, o técnico retirou do time o volante Reginaldo Nascimento. Com a saída do meia Willians, que cumpre suspensão por cartão amarelo, Joel Santana reforçou a defesa com três zagueiros. Outra ausência é a do zagueiro Pícoli, expulso no jogo contra o Atlético. Para seu lugar foi escalado Danilo.