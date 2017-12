Sérgio pede técnico disciplinador O goleiro Sérgio é de poucas palavras, mas por sua antiguidade no Palmeiras, sua posição de líder e porta-voz no grupo é indiscutível. Assim, causaram impacto as declarações do jogador ao falar do novo técnico do time. "Espero que seja alguém durão. Não que o Jair Picerni não fosse - era espetacular - mas para alguns jogadores passa despercebido o fato de que jogam em um clube como o Palmeiras e não vestem a camisa como deveriam vestir." O jogador diz que tem plena confiança na defesa com Leonardo e Nen e acha que o time deve reagir contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. "Não é porque perdeu a vaga na Copa do Brasil que vai esquecer tudo o que aprendeu."