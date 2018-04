Sérgio quer ajudar formação de goleiros do Santos

O goleiro Sérgio foi apresentado no Santos nesta quarta-feira e não escondeu o que antecipara o técnico Vanderlei Luxemburgo: o experiente goleiro de 39 anos chega para ajudar na formação dos demais goleiros, sobretudo Felipe, que ganhou a vaga de titular após a lesão de Fábio Costa.

"Já me sinto em casa porque vinha treinando em dois períodos há 30 dias. Estou satisfeito, apesar da infelicidade do Rafael [quarto goleiro, que fraturou a perna direita num choque com o zagueiro Domingos, semana passada], e espero ajudar os demais goleiros", disse.

Sérgio também revelou que pretende atuar até o momento em que a condição técnica começar a decair. "Enquanto sentir motivação e que tenho condições técnicas, continuo jogando. Tenho paixão pelo futebol, vontade de conseguir novas conquistas. Chego em busca do sonho de jogar pelo Santos", revelou, sem esconder que voltar a trabalhar com Luxemburgo pensando em uma futura carreira de treinador.

"Tenho que pensar no que fazer quando parar. Acho que posso ser técnico. Vocês é que pensam que sou esse cara bonzinho que todos dizem que sou", completou.