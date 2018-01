Sérgio quer marcar um gol contra o Vila O Palmeiras terá um novo candidato a cobrador de faltas na partida contra o Vila Nova, última da equipe na primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de marcar um belo gol de falta durante os treinos, o goleiro Sérgio levou a sério o desafio de aperfeiçoar as jogadas de bola parada e, se houver oportunidade, mostrará seu lado polivalente em campo. ?Vou tentar fazer o gol se puder, mas é lógico que a responsabilidade no trabalho do meio para trás vem primeiro?, ressaltou Sérgio, que foi confirmado como titular no time pelo técnico Jair Picerni, embora Marcos vá se concentrar com o grupo. A partida será singular para Sérgio, que completará 200 jogos pelo Palmeiras, onde estreou há dez anos, contra o Rio Branco. A marca, segundo o jogador, ?não é para qualquer um?. Três atacantes ? Na escalação da equipe, Picerni, que não terá mais da metade do time titular, inovou com três atacantes. A equipe titular foi: Sérgio; Daniel, Leonardo, Glauber e Marquinhos; Correia, Adãozinho e Diego Souza; Edmilson, André e Muñoz. Liminar ? O associado Sandro Marcos Bertolino obteve nesta quinta-feira, na 27ª Vara Cível, uma liminar, concedida pelo juiz Paulo Bacareti Filho, que lhe dá o direito a voltar a freqüentar o clube e vestir camisetas de divulgação do movimento de oposição Muda Palmeiras. Bertolino havia sido suspenso por 180 dias por ter se negado a obedecer a ordem de um funcionário do clube de tirar a camiseta que vestia, a qual divulgava o movimento de oposição, no dia 26 de julho.