Sergio Ramos e Isco treinam e devem jogar pelo Real Madrid contra a Juventus

O zagueiro e capitão Sergio Ramos e o meia Isco não deverão ser problema no Real Madrid para o primeiro duelo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus. Neste domingo, eles treinaram normalmente no CT do clube espanhol e indicaram que poderão ser aproveitados pelo técnico Zinedine Zidane no duelo da próxima terça-feira em Turim.

Após defenderem a seleção espanhola nas datas Fifa de março reservadas para amistosos internacionais, Ramos e Isco retornaram ao Real Madrid com dores musculares. Por isso, acabaram sendo descartados pelo técnico Zinedine Zidane para o duelo com o Las Palmas, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, vencido por 3 a 0, fora de casa.

Porém, como eles trabalharam neste domingo, em atividade com bola e de bastante intensidade, poderão ser escalados por Zidane na Itália, na terça-feira. Isco, aliás, disputa uma posição no setor ofensivo do time com peças como Gareth Bale, Marco Asensio e Lucas Vázquez.

Este treino, aliás, foi realizado pelos reservas e jogadores que pouco atuaram diante do Las Palmas, assim como aqueles que foram poupados desse compromisso, como Marcelo, Cristiano Ronaldo e Toni Kroos.

O Real Madrid, porém, ainda não sabe se poderá contar com Nacho Fernández contra a Juventus. O defensor precisou ser substituído diante do Las Palmas por causa de dores musculares e ainda vai passar por exames médicos para detectar se houve lesão e a sua gravidade.