Sergio Ramos minimiza rumores no Real antes de final

MADRI - José Mourinho voltou a se ausentar em uma entrevista coletiva do Real Madrid nesta quinta-feira. Na véspera da final da Copa do Rei, o treinador deu lugar ao zagueiro Sergio Ramos com o objetivo de fugir de perguntas sobre seu futuro no clube madrilenho, a poucos dias do fim da temporada europeia.

Logo em suas primeiras respostas, Ramos explicou que foi escalado para a entrevista por causa das eventuais perguntas que Mourinho enfrentaria sobre seu futuro. "Estamos aqui para falar de futebol e não para falar sobre o futuro de ninguém. Não acho que há alguma questão que o treinador poderia responder e eu, não", declarou o zagueiro.

Sem Mourinho, coube a Ramos desmentir rumores envolvendo nomes como Pepe, em suposto atrito com o técnico, e Cristiano Ronaldo, cotado para deixar o clube. "O que menos deve importar agora são os rumores. O importante é o grupo. O Real Madrid está acima de nós. Quando você disputa um título, não deve haver nada acima disso", desconversou.

O defensor afirmou que Pepe estará à disposição de Mourinho para o jogo contra o Atlético de Madrid, nesta sexta. "Todos estão à disposição do treinador. E é ele quem decide. Temos que respeitar isso", disse, antes de desmentir boatos sobre a saída de Cristiano Ronaldo. "Ele deve permanecer aqui. Está feliz em Madri e não em sair."

Ramos não chegou a fazer comentários sobre o futuro de Mourinho. O treinador está acostumado a dar lugar ao seu auxiliar, Aitor Karanka, em coletivas na véspera de jogos. No entanto, é a primeira vez que Mourinho se ausenta em uma entrevista antes de uma decisão de campeonato.

O treinador tem evitado entrevistas nas últimas semanas por causa da suspeita de que deixará o Real no fim desta temporada europeia. Sua transferência para o Chelsea é dada como certa pela imprensa inglesa. O italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Paris Saint-Germain, é o principal candidato para assumir o posto de comando no Real.