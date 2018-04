Sérgio Ramos revela reunião para renovar contrato com Real

Eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, Sérgio Ramos revelou nesta segunda-feira que já negocia a renovação do seu contrato com o Real Madrid, ainda que o atual vínculo só termine em junho de 2017. Com um contrato mais longo, o zagueiro poderia até planejar a aposentadoria no clube madrilenho.

"Nós tivemos algumas reuniões para conversar a respeito da renovação, mas não estou com pressa. Ainda tenho dois anos de contrato pela frente", afirmou o defensor de 28 anos, em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser. "Este é um assunto que não me incomoda. Vai depender do clube, não de mim. Tenho um bom relacionamento com o presidente Florentino Pérez e conversamos com frequência. Graças a ele eu alcancei o sonho de jogar no melhor clube do mundo. Serei eternamente grato a ele por isso", declarou o zagueiro.

Sérgio Ramos, que chegou ao time em 2005, viveu seu melhor ano com a camisa do Real em 2014. Ele teve atuação decisiva durante toda a temporada, com destaque para a final da Liga dos Campeões, na qual marcou o gol de empate com o Atlético de Madrid. O gol levou o duelo para a prorrogação, quando o Real virou o placar e buscou o título. O zagueiro também foi importante no Mundial de Clubes da Fifa. Ele balançou as redes tanto na semifinal quanto na decisão do troféu. Acabou sendo eleito o melhor jogador da competição.